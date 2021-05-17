Tekirdağ'da vahşet: Kayınçosunu öldürüp intihar etti!

Tüyler ürperten olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre eşinin evi terk etmesinin ardından ruhsal bunalım yaşayan 36 yaşındaki 6 ve 12 yaşında 2 çocuk babası Dursun Özkaraca, durumun sorumlusu olarak kayınçosu 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tuttu.