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Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:09 Son Güncelleme: 17.5.2021 15:16

'da vahşet: Kayınçosunu öldürüp intihar etti!

İHA
Tekirdağ'da vahşet: Kayınçosunu öldürüp intihar etti!

’ın Çerkezköy ilçesinde tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. Eşi ile arası bozulan şahıs, kayınçosuna kurşun yağdırdı. Cinayetten sonra eve giden katil, canına kıydı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Tüyler ürperten olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre eşinin evi terk etmesinin ardından ruhsal bunalım yaşayan 36 yaşındaki 6 ve 12 yaşında 2 çocuk babası Dursun Özkaraca, durumun sorumlusu olarak kayınçosu 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tuttu.

Kayınçosunun evinin önünde bekleyen Dursun Özkaraca, elindeki silahla 6 el ateş ederek kayınçosunu öldürdü. Ardından evine giden Dursun Özkaraca, silahta merminin bitmesinin ardından evdeki pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Şahsın kayınçosuna mermi yağdırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay üzerine cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

-Dursun Özkaraca-

Kılıç ve Özkaraca'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor...

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Tekirdağ'da vahşet: Kayınçosunu öldürüp intihar etti!
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