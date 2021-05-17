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Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:58

Tuvaletin turnike kapısında sıkıştı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tuvaletin turnike kapısında sıkıştı

’da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen genç, tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, 16 yaşındaki Emir Nihat tuvaleti kullanmak istedi. 4 arkadaş parkta bulunan tuvaleti kullanıp çıkarken Emir Nihat ise kapının bozulması ile turnike içinde sıkışıp kaldı.

Arkadaşlarının yardımı ile sıkıştığı yerden çıkamayan genç için yardım çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan genç arkadaşlarıyla beraber parktan uzaklaştı.

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Tuvaletin turnike kapısında sıkıştı
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