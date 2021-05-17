Tuvaletin turnike kapısında sıkıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, 16 yaşındaki Emir Nihat tuvaleti kullanmak istedi. 4 arkadaş parkta bulunan tuvaleti kullanıp çıkarken Emir Nihat ise kapının bozulması ile turnike içinde sıkışıp kaldı.
Arkadaşlarının yardımı ile sıkıştığı yerden çıkamayan genç için yardım çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan genç arkadaşlarıyla beraber parktan uzaklaştı.