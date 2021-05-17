Uçak yolcuları seyahat izin belgesi almak zorunda mı? Uçak bileti olanlar şehirler arası seyahat yasağından muaf mı?

Normalleşme sürecine ilişkin detayları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Bilindiği üzere, tam kapanmada uçak yolcuları için seyahat izin belgesi bilet satın alma işlemleri için zorunlu hale getirilmişti. Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerde şehirler arası seyahat yasağının devam edeceği açıklandı. Peki, uçak bileti almak için seyahat izin belgesi zorunlu mu, uçak bileti olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam kapanma yarın bitiyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararlara göre uçak yolculuğu yapacak vatandaşların, uçak bileti satın alma işleminde şehirler arası seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Yasakların kalkmasının ardından, tam kapanma öncesi döneme dönüldü ve sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağında benzer tedbirler uygulanmaya devam edecek. Peki, uçak bileti olanlar şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma yasağından muaf mı, bilet alımadan önce izin belgesi almak zorunluluğu var mı? İşte, THY, Pegasus ve SunExpress tarafından yapılan açıklamalar...