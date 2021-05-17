Uçak bileti olanlar şehirler arası seyahat yasağından muaf mı? Uçak yolcularına seyahat izin belgesi zorunluluğu var mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme adımları açıklandı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kararın ardından konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları da sosyal medya hesabından yolculara yönelik bilgilendirme mesajı paylaştı.

Pegasus'tan konuya ilişkin bilgilendirme mesajı

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs'tan 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler" denildi.