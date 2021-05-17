Üniversiteli Eda’yı hayattan koparan kazada şok savunma

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde geçtiğimiz 30 Ağustos günü evde yaptıkları aşureden yakınlarda oturan dedesine de götürmek isteyen Üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu, apartmanın kapısından çıktığı sırada, İlhami Bekiroğlu'nun kullandığı aşırı yüklü kamyonetin geri kayması sonucu duvara sıkışarak hayatını kaybetmişti. Tutuklu şoför İlhami Bekiroğlu'nun (37) kusuru nedeniyle kazanın taksiri aştığı ve kasten adam öldürmeye girdiği gerekçesiyle dava, Ağır Ceza mahkemesinde görülmeye başlandı.

"YÜKÜ ALMASAYDIM İŞİMDEN OLURDUM"

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS sistemi ile katılan şoför Bekiroğlu, mahkeme heyetinin kamyondaki yük ile ilgili sorduğu soruya, "Ben kamyondaki o fazla yükü fark ettim ve aynı yerde çalışan İsmail isminde birine söyledim. Ama bana bir şey olmaz dediler. Eğer o yükü kabul etmeyim yola çıkmasaydım işimden olurdum" dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanık İlhami Bekiroğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.