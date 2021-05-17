SON DAKİKA

15 MAYIS'TAN SONRA SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYEN KULLANICILARA NE OLACAK?

Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.

WHATSAPP'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI GELDİ!

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım attı. Daha önce 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının silineceğini açıklayan WhatsApp bu uygulamadan vazgeçti.

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.