SON DAKİKA

Whatsapp gizlilik sözleşmesi için verilen tarihin sona ermesiyle beraber milyonlarca kullanıcı bu uygulamanın akıbetini merak etmeye başladı. Yapılan açıklamada belirli bir süre sonra uygulanmış yeni gizlilik sözleşmesinin kalıcı hale geleceği ve sözleşmeyi onaylamayanların uygulamalarının da kısıtlanacağı ifade edildi. Öte yandan "WhatsApp Sözleşmesi süresi bitti mi, hesaplar silinecek mi? WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir?" soruları bu noktada gündeme taşındı. Akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması bilindiği üzere bu sözleşme ile büyük tepki toplamıştı.
15 MAYIS'TAN SONRA SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYEN KULLANICILARA NE OLACAK?
Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.
WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım attı. Daha önce 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabının silineceğini açıklayan WhatsApp bu uygulamadan vazgeçti.
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.
Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.
WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.
WHATSAPP'I KULLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
WhatsApp en başta sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesabının silineceğini açıklamıştı, ancak gelen tepkilerden sonra bu kararını değiştirdi. Yeni açıklamada WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği belirtiliyor. Şirket diğer yandan sözleşmeyi kabul etmeyenlerin sınırlı kullanıma sahip olacağını ve daha sonra bu sınırlı kullanımında kapatılacağını söylüyor.
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için sözleşmeyi kabul etmek gerekiyor. Diğer bir seçenek ise farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmak. WhatsApp açıklamasında sohbetlerin dışa aktarılabileceğini ve hesaba ait raporun da indirilebileceğini söylüyor.
Şimdilik WhatsApp blog sayfasında yapılan açıklama bu şekilde. Belki WhatsApp değişiklik yapabilir. Sektörden bazı analistler, WhatsApp'ın gelen tepkilerden dolayı daha ileride farklı adımlar atabileceğini düşünüyor.
SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEN KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİ FACEBOOK İLE PAYLAŞACAK?
Şirket tarafından yapılan açıklamada bu şekilde belirtiliyor:
"Diğer Facebook Şirketleri ile paylaştığımız bilgiler arasında hesap kayıt bilgileriniz (örneğin, telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetlerimizi kullanırken (işletmeler dahil) diğer kişilerle etkileşim kurma şeklinizle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileriniz ve IP adresiniz bulunmaktadır."
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ OCAK 2021 MADDELERİ NELERDİ?
Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:
"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız.
Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."