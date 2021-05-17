Yaralı pelikana ilk müdahale jandarmadan

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahilde yaralı ve bitkin halde bulunan pelikan kuşuna ilk müdahale jandarma ekipleri tarafından yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı-Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik devriye esnasında Yumurtalık İlçesi Sugözü Mahallesinde sahile yakın sulak alanda yaralı ve bitkin halde göçmen pelikan kuşu bulundu.

Yaralı kuşa ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra, tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.