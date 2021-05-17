Yaş çay sezonu Senegal ve Gambiyalı işçiler ile başladı

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı.

Çay üreticileri hasadın başladığı ilk gün bahçelerine girdiler. Koronavirüs salgını nedeni ile Gürcü işçilerin Rize'ye gelememesinin ardından yerlerini Senegal, Gambiyalı işçiler aldı.

Trabzon'un Of ilçesi Kıyıcık mahallesinde Senagalli çay işçileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde bahçelerine giren ve çay toplayan çay üreticisi Şener Dayıoğlu, "Bu sezon çay hasadımızdan çok umutluyuz. Görünen o ki bahçelerimizde çayın kalitesi görülmeye başladı.Bu nedenle İnşallah m verimli bir sezon geçireceğiz. Gürcistan'dan işçiler artık gelemiyor. Çayımızı geçen yılın ardından bu yıl da Senegalli kardeşlerimizle birlikte topluyoruz. Senegalli kardeşlerimiz çok titizlikle çayımızı topluyorlar. Onlar artık bizim yakınımız ve kardeşlerimiz oldular. O yüzden onlardan razıyız." dedi.

"BİZ ARTIK AİLEYİZ"

Trabzon'u ve bölgeyi çok sevdiklerini belirten Senegalli Bamba Nainj (32), "Geçen yıl da burada çay neşe ve mutlulukla çay toplamıştık. Biz hem çay toplamayı hem de Trabzon'u, Rize'yi çok seviyoruz. Çünkü bu bölgenin insanları çok sıcak ve cana yakın. Biz artık aileyiz." şeklinde konuştu.

Senegalli Abdullah Sylla (30) ise, "3 arkadaş geçen yıl da buraya gelip önce çay kesmeyi öğrendik. Sonra çay bahçesi sahibi Şener abi ile bahçeye girip çayı neşeyle topladık. Bu yıl da buradayız. Onlar bizim ailemiz oldular. Bize yabancı gibi bakmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ramsise (40) de, "7 yıldır Türkiye'deyiz. 5 yıl İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştık. Çay toplama işini internette gördük. Sonra Karadeniz bölgesine gelip çay toplama içine girdik. 2 yıldır çay topluyoruz. İşimiz çok ağır değil. Bu bölgenin insanları çok güzel. Burada da artık bir ailemiz var." dedi.

TÜRKİYE TÜKETİMDE BİRİNCİ, ÜRETİMDE 5'İNCİ SIRADA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 197'si özel sektör, 47'si Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.