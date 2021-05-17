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Giriş Tarihi: 17.5.2021 18:56 Son Güncelleme: 17.5.2021 18:59

Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar!

’da uyuşturucu madde satışı yapılan bir adreste bin 925 uyuşturucu hap bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Udeh Caddesi'nde bulunan bir adrese şok baskın yapıldı. Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen G.P. (37), İ.S. (38) ve H.P. (16) isimli üç şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; bin 925 uyuşturucu hap, 35.8 gram Kokain maddesi, 708 gram Esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 610 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar! | Video

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Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar!
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