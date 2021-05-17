İstanbul Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Udeh Caddesi'nde bulunan bir adrese şok baskın yapıldı. Uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen G.P. (37), İ.S. (38) ve H.P. (16) isimli üç şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; bin 925 uyuşturucu hap, 35.8 gram Kokain maddesi, 708 gram Esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 610 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen dört cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yüzlerce uyuşturucu hapla suçüstü yakalandılar! | Video