Zeytinburnu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde gelen Mustafa Akçayır'ın kullandığı 34 YK 4259 plakalı otomobil ile 10'uncu Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen Celal Sayırgan idaresindeki 34 BP 7428 plakalı otomobil çarpıştı.



4 KİŞİ YARALANDI



Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin sürücüsü ile 34 BP 7428 plakalı otomobildeki 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.