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Giriş Tarihi: 18.5.2021 00:40

’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Zeytinburnu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10.’uncu Yıl Caddesi’nde  iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde gelen Mustafa Akçayır'ın kullandığı 34 YK 4259 plakalı otomobil ile 10'uncu Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen Celal Sayırgan idaresindeki 34 BP 7428 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin sürücüsü ile 34 BP 7428 plakalı otomobildeki 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Zeytinburnu’nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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