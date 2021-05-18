1.5 ton esrar ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini açıkladı. Soylu operasyonu, sosyal medya hesabından "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik- Havacılık İHA-Özel Harekât birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadeleriyle duyurdu. Operasyon Mersin'e 71, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karpaz'a 38, Suriye'nin Lazkiye şehrine ise 212 deniz mili açıklarında gerçekleşti. Operasyonda TCSG Yaşam, TCSG 309 ve TCSG 89 fırkateynlerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü uhdesindeki İHA'lar görev aldı.