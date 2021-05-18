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Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayram mesajları 2021: İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları sözleri
Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:03

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayram mesajları 2021: İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli mesajları sözleri

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayram mesajları 2021: İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları sözleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri bugünden binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Türk tarihi açısında bir dönüm noktası olan ve Ulu Önderimiz ’ün Samsun’a çıkışı ile Milli Mücadele’yi resmen başlattığı bu mühim tarih her sene ülke çapında çeşitli törenlerle kutlanıyor. Bu kapsamda , kutlama sözleri ve görselleri özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşılarak bu kutlu günün anlam ve önemi ön plana çıkartılıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı, bayraklı 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayram mesajları ve sözleri…

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden tam 102 sene geçti. Bu değerli tarihin yıl dönümünde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri araştırma konusu haline geliyor. Milli bayramımızın yıl dönümünde gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden binlerce kişi bugünün anlam ve önemini çevresiyle paylaşmaya başladı. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli, anlamlı ve Atatürk fotoğraflı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri seçenekleri…

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ()

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... En güzel Atatürk resimleri

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... (En güzel Atatürk resimleri)

YURDU DÜŞMANLAR SARDI

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

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19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayram mesajları 2021: İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları sözleri
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