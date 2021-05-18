Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olarak bilinen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Salgından önce, her yıl yurdun dört bir köşesinde gösteriler ve törenlerle kutlanan bu önemli ve anlamlı günde binlerce kişi 19 Mayıs mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. WhatsApp, Twitter, Instagram, SMS gibi araçlar ile 19 Mayıs mesajlarını paylaşmak isteyenler resimli ve Atatürk görselli 19 Mayıs mesajlarına ulaşmak istiyor. Sizler de bu başlık altından, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE HİTABEN 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.