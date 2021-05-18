19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu noktada, birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü sorusu öne çıkanlar arasında bulunuyor. 19 Mayıs tatil mi konusu önem arz ediyor. Zira, bir günlük de olsa tatil planları şekillendirilecek. Öte yandan, 19 Mayıs'ta devlet daireleri ile beraber okulların ve diğer kurumların durumu da merak konusu oldu.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıla ilişkin resmi tatil tarihleri takvimi yayınlandı. Peki, 18 Mayıs bugün yarım gün tatil mi, 19 Mayıs resmi tatil mi?

İşte, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi ve okullar ile devlet daireleri açık mı sorusunun cevabı