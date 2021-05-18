19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu noktada, birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü sorusu öne çıkanlar arasında bulunuyor. 19 Mayıs tatil mi konusu önem arz ediyor. Zira, bir günlük de olsa tatil planları şekillendirilecek. Öte yandan, 19 Mayıs'ta devlet daireleri ile beraber okulların ve diğer kurumların durumu da merak konusu oldu.
Bu yıla ilişkin resmi tatil tarihleri takvimi yayınlandı. Peki, 18 Mayıs bugün yarım gün tatil mi, 19 Mayıs resmi tatil mi?
İşte, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi ve okullar ile devlet daireleri açık mı sorusunun cevabı
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.
19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.
Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşlar kapalı oluyor. Bu nedenden ötürü Banka, Kargo, Noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.