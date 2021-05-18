19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun ilkokul ve ortaokul sınıfları için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla hatırlatılacak. Koronavirüs gölgesinde geçen belirli günler arasında yer alan 19 Mayıs şiirlerle anlam bulacak. Cumhuriyet tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak olan ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri internetten kısa, uzun şiirleri araştırmaya başladı. Evlerinde annelerine, babalarına ve arkadaşlarına şiir okumak isteyenler için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 1,2,3 kıtalık seçenekleriyle 19 Mayıs şiirleri
Milyonlar öğrencinin gündeminde 19 Mayıs şiirleri yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geldi çattı. Haberimizde ilkokul, lise, ortaokul öğrencilerinin araştırdığı en güzel, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri bulabilirsiniz.
ŞU SONSUZ KOŞU
Samsun'a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.
Ata'nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtayız... O uyusun,
Sevincimiz coşturur O'nun gönlünü.
Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.
Al bayrağın Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.
On dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay'ı, gül ay'ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.
Ceyhun Atuf KANSU
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.
M.Necati ÖNGAY
Bugün Türk e bir şeref,tarihlere bir ündür
Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür
Bugün ezdiköz yurda ecel olan başları
bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı
Neydi ah…o karanlık,o günlerdeki acı
Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı
Padişah saltanatı kurtarmak davasında
Memleket tek başına kalmış kendi yasına
Gökler türk ün derdinden yas tutmuş kara bağlar
Ateşten bir çemberin içinde türklük ağlar
Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını
Mevsimler değiştirmiş baharını yazını…
Yıl 1919,
Atam düştü yollara,
Bu vatan bizim dedi,
Güvendi o bizlere.
İşte bu yüzden,
Bu gün bizim gün,
Atamın sayesinde,
Kurtuldu bütün vatan!
Seni anmak ve anlamak,
Gençliğin en büyük isteği Atam.
Senin fikirlerini yaşatmak,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.
Senin yolundan gitmek,
Gençliğin en büyük isteği Atam.
Senin ilkelerinle yaşamak,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.
Kurduğun cumhuriyeti korumak,
Gençliğin en büyük andıdır Atam.
Senin izinden gitmek,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.
Senin çağdaşlık anlayışın,
Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.
Seninle doğup, seninle büyümek,
Gençliğin en büyük şerefidir Atam
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.
Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
Cahit KÜLEBİ