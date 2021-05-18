Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun ilkokul ve ortaokul sınıfları için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:33

: En güzel, kısa, uzun ilkokul ve ortaokul sınıfları için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun ilkokul ve ortaokul sınıfları için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

Türk tarihinin en önemli günlerinden Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ile araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs sebebiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak. Her sene okul kürsülerinde okunan 19 Mayıs ile ilgili 1,2,3,4 kıtalık şiirler bu sene sosyal medya üzerinden paylaşılacak. Evler ve iş yerlerinin balkonlarına Türk bayrağı asılacak, 19 Mayıs’ın anlam ve önemini ifade eden şiirler okumak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İşte en güzel, öznel, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla hatırlatılacak. Koronavirüs gölgesinde geçen belirli günler arasında yer alan 19 Mayıs şiirlerle anlam bulacak. Cumhuriyet tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak olan ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri internetten kısa, uzun şiirleri araştırmaya başladı. Evlerinde annelerine, babalarına ve arkadaşlarına şiir okumak isteyenler için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 1,2,3 kıtalık seçenekleriyle 19 Mayıs şiirleri

19 MAYIS ŞİİRLERİ

Milyonlar öğrencinin gündeminde 19 Mayıs şiirleri yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geldi çattı. Haberimizde ilkokul, lise, ortaokul öğrencilerinin araştırdığı en güzel, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri bulabilirsiniz.

EN GÜZEL, KISA VE UZUN 19 MAYIS ŞİİRLERİ

ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun'a ayak basmış Kahraman bugün,

Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda

Davul zurna sesinde şahlanır düğün,

Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata'nın rüyasına gelincikler sun,

Emek bahçelerinin güzel gülünü...

Biz sonsuz bir sabahtayız... O uyusun,

Sevincimiz coşturur O'nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,

Dağlardan dağlara o zafer türküsü,

Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,

Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi'nde hür,

Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,

Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,

Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ay'ı, gül ay'ı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU

19 MAYIS ŞİİRLERİ - YURDU DÜŞMANLAR SARDI

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

TARİHE ÜN

Bugün Türk e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdiköz yurda ecel olan başları

bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı

Neydi ah…o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına

Gökler türk ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını…

O GÜN

Yıl 1919,

Atam düştü yollara,

Bu vatan bizim dedi,

Güvendi o bizlere.

İşte bu yüzden,

Bu gün bizim gün,

Atamın sayesinde,

Kurtuldu bütün vatan!

GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin fikirlerini yaşatmak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin yolundan gitmek,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin ilkelerinle yaşamak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Kurduğun cumhuriyeti korumak,

Gençliğin en büyük andıdır Atam.

Senin izinden gitmek,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin çağdaşlık anlayışın,

Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.

Seninle doğup, seninle büyümek,

Gençliğin en büyük şerefidir Atam

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

Cahit KÜLEBİ

ARKADAŞINA GÖNDER
19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun ilkokul ve ortaokul sınıfları için 2,3,4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA