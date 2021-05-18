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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:27

19 Mayıs’ta AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık? ’ta açık olacak mı?

19 Mayıs’ta AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık? Alışveriş merkezleri 19 Mayıs’ta açık olacak mı?

Tam kapanma sürecindeki kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarında istenen düşüş yaşandı. Bunun üzerine kademeli normalleşme ile kısıtlamalarda yumuşamaya gidildi. Bu kapsamda birçok iş yerinin faaliyete geçmesi üzerine vatandaşlar AVM’lerin akıbetini merak ediyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs’ta AVM’ler açık mı sorgusu internette sıkça araştırılıyor. ’ta açık olacak mı sorusunun yanı sıra AVM’ler saat kaça kadar açık diye de merak ediliyor.

1 Haziran'a kadar kafe ve restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecek. Ancak alışveriş merkezleri bu süre zarfında faaliyette olacak. AVM'lerde bulunan mağazalar satışa devam edecek, yeme-içme yerleri ise paket servisle hizmet verecek. Pek çok vatandaş, 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaça kadar açık sorularıyla bu durumu araştırıyor. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak ediliyor. İşte alışveriş merkezleri 19 Mayıs'ta açık olacak mı sorusunun yanıtı.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı konusunda bir değerlendirme olmadığını ifade etti. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta vatandaşlar 05:00 ile 21:00 saatleri arasında serbest olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde 19 Mayıs tatil kabul ediliyor. Bugün çalışanlar ise fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri 19 Mayıs da dahil olmak üzere kademeli normalleşme sürecinde hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonları ise kapalı olacak.

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19 Mayıs’ta AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık? Alışveriş merkezleri 19 Mayıs’ta açık olacak mı?
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