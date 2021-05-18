19 Mayıs’ta AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık? Alışveriş merkezleri 19 Mayıs’ta açık olacak mı?

1 Haziran'a kadar kafe ve restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecek. Ancak alışveriş merkezleri bu süre zarfında faaliyette olacak. AVM'lerde bulunan mağazalar satışa devam edecek, yeme-içme yerleri ise paket servisle hizmet verecek. Pek çok vatandaş, 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaça kadar açık sorularıyla bu durumu araştırıyor. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak ediliyor. İşte alışveriş merkezleri 19 Mayıs'ta açık olacak mı sorusunun yanıtı.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı konusunda bir değerlendirme olmadığını ifade etti. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta vatandaşlar 05:00 ile 21:00 saatleri arasında serbest olacak.