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Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs’ta Banka ve PTT’ler açık mı? Yarın PTT ve bankalar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:05

19 Mayıs’ta Banka ve ’ler açık mı? Yarın PTT ve bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs’ta Banka ve PTT’ler açık mı? Yarın PTT ve bankalar çalışıyor mu?

Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı! Türk milleti için oldukça önemli olan bugün koronavirüs gölgesinde geçecek. Bu önemli günün aynı zamanda resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve ’ler açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde banka ve PTT gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs’ta Banka ve PTT’ler açık mı? Yarın PTT’ler ve bankalar çalışıyor mu?

18 Mayıs Bugün ve yarın bankalar açık mı, PTT ve kargolar çalışacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde PTT, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşların merak ettiği bu sorular yanıt buldu. Peki, 19 Mayıs'ta Banka ve PTT'ler açık mı? Yarın PTT'ler ve bankalar çalışıyor mu?

YARIN BANKA VE PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İşte 19 Mayıs'ta banka ve PTT çalışıyor mu sorusunun yanıtı...

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Bu nedenle de resmi tatildir. Bankalar bu nedenle resmi tatillerde çalışmıyor.

PTT'LER KAPALI OLACAK MI?

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT'lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

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19 Mayıs’ta Banka ve PTT’ler açık mı? Yarın PTT ve bankalar çalışıyor mu?
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