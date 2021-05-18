19 Mayıs’ta Banka ve PTT’ler açık mı? Yarın PTT ve bankalar çalışıyor mu?

18 Mayıs Bugün ve yarın bankalar açık mı, PTT ve kargolar çalışacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde PTT, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşların merak ettiği bu sorular yanıt buldu. Peki, 19 Mayıs'ta Banka ve PTT'ler açık mı? Yarın PTT'ler ve bankalar çalışıyor mu?

YARIN BANKA VE PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İşte 19 Mayıs'ta banka ve PTT çalışıyor mu sorusunun yanıtı...