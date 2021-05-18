19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.