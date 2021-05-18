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Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi
Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:26 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:28

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi

Atamızın bizlere armağan ettiği 19 Mayıs, coşku ve heyecanla karşılanıyor. Bundan tam 102 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri olarak Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır. Bu kıymetli tarihin yıl dönümünde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlam ve önemi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler konuya yönelik araştırma yapıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılan 19 Mayıs’ta ne oldu sorusuna yanıt arayanlar bugünün tarihi önemini sorguluyor. Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs’ta ne oldu, tarihi ve önemi nedir? İşte 19 Mayıs tarihçesi

Cumhuriyet tarihinin en önemli zaferlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geldi çattı. Yurdun dört bir yanından Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ve Milli Mücadele'yi başlattığı tarihle ilgili olarak 19 Mayıs'ta ne oldu, 19 Mayıs 1919 önemi nedir sorusuna yanıt aranıyor. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak bilinirken aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü 19 Mayıs'ta ne oldu? İşte 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi!

19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

19 MAYIS TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi ve önemi
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