Liselere Geçiş Sistemi sınavı olan LGS, liseye girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından takip ediliyor ve 2021 LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi sorularıyla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav tarihi ve kapsamıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Ziya Selçuk açıklaması ile bu yıla özel LGS değişikliği ve LGS sınav tarihi.
LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavı, önceden belirtilen tarihe göre Haziran ayının ilk Pazar günü düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı sınav takvimine ve yapılan açıklamalara göre LGS sınavı daha önce duyurulan 6 Haziran tarihinde yapılacak ve ertelenmeyecek.
LGS ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz haftalarda başvuruları alınan LGS için sayılı günler kaldı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle veli ve öğrencilerin bir kısmı sınavın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Ancak tam kapanma sürecinde vaka sayıları ciddi ölçüde azaldı. LGS erteleme kararı ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu karar için öğrencilere fikir danışıldığını, öğrencilerin yarısının sınavın vaktinde yapılması talebinde bulunduğunu aktardı. Selçuk, sınava ilişkin erteleme kararı olmadığını ve sınavın 6 Haziran'da yapılacağını aktardı.
LGS KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK
Bakan Selçuk, bu seneye has olmak üzere LGS sınavı kapsamında değişikliğe gidildiğini beyan etti. Bu karara göre, bu yıl liselere giriş sınavında dil bilgisinden soru sorulmayacak. Sınav akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak.
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yani 19 gün sonra yapılacak. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek.