Liselere Geçiş Sistemi sınavı olan LGS, liseye girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından takip ediliyor ve 2021 LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi sorularıyla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav tarihi ve kapsamıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Ziya Selçuk açıklaması ile bu yıla özel LGS değişikliği ve LGS sınav tarihi.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavı, önceden belirtilen tarihe göre Haziran ayının ilk Pazar günü düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı sınav takvimine ve yapılan açıklamalara göre LGS sınavı daha önce duyurulan 6 Haziran tarihinde yapılacak ve ertelenmeyecek.