65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, sokağa çıkma saatleri değişti mi? 65 yaş üstü aşı olanlar yasaktan muaf mı?

Ülkemizde Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Aşılanan milyonlarca kişi arasında öncelikli grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşların da büyük bir bölümü aşılandı. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar, kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı konusunda farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Kademeli normalleşme çerçevesinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı bu iki duruma göre şekillenecek. Sokağa çıkma saatleri değişti mi, 65 yaş üstü aşı olanlar yasaktan muaf mı gibi soruların yanıtı haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Tam kapanmadan önce 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar için ayrı bir sokağa çıkma yasağı söz konusuydu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme konulu genelgede, aşı hakkını kullanan ve iki doz aşı olmuş 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altındaki bireyler için ekstra bir sokağa çıkma kısıtlaması mevcut değil. Ancak aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar yalnızca hafta içi 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu vatandaşlar için geri kalan saatlerde ve haftasonu tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak.