Adana'daki evlat şiddetinden KADES kurtardı





YA TEDAVİ YA CEZAEVİ

Normalde kadınların eşlerinden şiddet gördüğünde kullandıkları KADES programını kendilerinin evlatları için kullandıklarını belirten Metin D., "Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darp ediyor. Bize sürekli hakaret ediyor ve para istiyor.