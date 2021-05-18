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Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:25

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AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri 2021: AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

final programı belli oldu. ne zaman gerçekleşecek ve AÖF sınavları nasıl uygulanacak soruları merakla araştırılıyor. gerçekleşecek, AÖF sınavları nasıl olacak, AÖF bahar dönemi sınavları online mi yoksa yüz yüze mi olacak gibi sorular açıköğretim öğrencileri tarafından merak edildi. Dönemin son sınavları için hazırlanan adaylar, AÖF sınav tarihleri açıklandı mı diye araştırıyor. İşte ekranı ve açıköğretim sınav tarihleri 2021!

Açıköğretimde öğrenciliğini sürdüren milyonlarca vatandaş, AÖF sınavları ne zaman ve nasıl olacak diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı mı sorusu ile Anadolu Üniversitesi dönem sonu final sınavları ne zaman gerçekleşecek diye merak ediliyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF Güz Dönemi ve AÖF Bahar Dönemi ilk sınavları tamamlandı. AÖF Bahar Dönemi final sınavları için hazırlananlar AÖF sınavları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek diye araştırıyor. AÖF sınav tarihleri açıklandı. 2021 bahar dönemi AÖF sınavları mayıs ayının son haftası ile Haziran ayında uygulanacak.

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekilde:

2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde

4. ve 8. Yarıyıl Dersleri için 5 - 6 - 7 Haziran 2021 tarihlerinde
uygulanacak.

AÖF SINAVLARI ONLINE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF Bahar Dönemi sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi AÖF resmi internet sitesi olan aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.

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AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihleri 2021: AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
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