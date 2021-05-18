Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Askerden dönen genç pompalıyla öldürüldü
Giriş Tarihi: 18.5.2021

Askerden dönen genç pompalıyla öldürüldü

Askerden dönen genç pompalıyla öldürüldü
SAMSUN İlkadım'da askerden gelen Onur Bektaş (22), içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş, yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor. DHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerden dönen genç pompalıyla öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA