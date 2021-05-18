AVM çalışma saatleri, alınan kademeli normalleşme kararları ile beraber gündemdeki yerini aldı. Tam kapanma sürecinde de tamamen hizmete ara veren kurumlar arasında yerini alan Alışveriş Merkezleri, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında belirlenen saat aralıklarında hizmetlerine devam ediyor. Hal böyleyken "AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, normalleşme adımlarıyla açıldı mı?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Alışveriş Merkezleri açıldı mı?" gibi konular netlik kazanmış oldu. İşte AVM açılış kapanış çalışma saatleri ve detaylar…
AVM'LER AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.