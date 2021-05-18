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Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:05

AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Normalleşme genelgesiyle açıldı mı? İşte !

AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Normalleşme genelgesiyle Alışveriş merkezleri açıldı mı? İşte AVM çalışma saatleri!

, kademeli normalleşme kapsamında detayları yayımladığı genelge ile paylaşırken AVM açılış ve kapanış saatleri gibi detayları da paylaşmıştı. Bir süredir salgın sürecinde alınan tedbir kararları kapsamında kapalı olan ’nin kademeli normalleşmenin ilk adımında belirlenen saat aralıklarında açılmasına karar verilmişti. Buna göre; AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, normalleşme sonrası açıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Alışveriş Merkezleri AVM açılış kapanış ve çalışma saatleri…

AVM çalışma saatleri, alınan kademeli normalleşme kararları ile beraber gündemdeki yerini aldı. Tam kapanma sürecinde de tamamen hizmete ara veren kurumlar arasında yerini alan Alışveriş Merkezleri, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında belirlenen saat aralıklarında hizmetlerine devam ediyor. Hal böyleyken "AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, normalleşme adımlarıyla açıldı mı?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Alışveriş Merkezleri açıldı mı?" gibi konular netlik kazanmış oldu. İşte AVM açılış kapanış çalışma saatleri ve detaylar…

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

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AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Normalleşme genelgesiyle Alışveriş merkezleri açıldı mı? İşte AVM çalışma saatleri!
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