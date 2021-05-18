AVM çalışma saatleri, alınan kademeli normalleşme kararları ile beraber gündemdeki yerini aldı. Tam kapanma sürecinde de tamamen hizmete ara veren kurumlar arasında yerini alan Alışveriş Merkezleri, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında belirlenen saat aralıklarında hizmetlerine devam ediyor. Hal böyleyken "AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, normalleşme adımlarıyla açıldı mı?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Alışveriş Merkezleri açıldı mı?" gibi konular netlik kazanmış oldu. İşte AVM açılış kapanış çalışma saatleri ve detaylar…