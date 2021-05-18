Adana'da dehşet dolu anlar: Bastıkları eve yakmaya çalıştılar!

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak yaşlı adam bulunamadı. Musa Çiftçi'nin ailesi aynı sokakta yaşayan ve kaybolmasından sorumlu tutukları ailenin evine taş, sopa ve kazmalarla saldırıp ateşe vermek istedi.

Olay yerine gelen polis, saldırıya uğrayan aileyi kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı. Musa Çiftçi'nin kızı Hülya Tüler, babasını kaçırılıp öldürüldüğünü ileri sürerek, "Aile babamı evlilik vaadiyle kandırmış. Babamın 30 bin lira parası vardı. Babamı öldürüp bir yerlere attılar. Şikayetçiyiz" dedi.