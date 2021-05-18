Marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık soruları, kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların açılış kapanış saatleri de bildirildi.

MARKETLER AÇIK MI, BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık olacak; ancak hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklı durumda. İşte, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları