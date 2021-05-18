Beyin felci hastası Betül’ün 125 bin lira mutluluğu

atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde 125 bin TL'lik soruya doğru cevap veren 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan Yoğurtçu, yarışmaya Afyonkarahisar'dan katıldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezun olan genç kız, zorlu geçen yaşamında kendini çok iyi yetiştirip geniş bilgi donanımına sahip oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmanın önceki akşam yayınlanan bölümünde risk almak istemeyen Betül Hanım, 250 bin TL'lik on birinci soruyu yanıtlamadan çekildi ancak doğru cevabı tahmin etmişti.Yoğurtçu, 125 bin liralık ödülle yarışmadan ayrıldı. Betül'ün hayat hikâyesi ve yarışma performansından çok etkilenen İmirzalıoğlu "Betül seni yürekten tebrik ediyorum, herkese örnek oldun. İnanılmaz bir performans sergiledin, helal olsun sana" diyerek duygularını paylaştı. MAGAZİN SERVİSİ