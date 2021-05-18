Son dakika: Yok böyle acı! Üniversiteli genç kız uyuşturucu kurbanı oldu

BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Çalışkan'ın, "Ben bunca yıl iki çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı. Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın arkadaşları ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.