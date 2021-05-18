Son dakika: Yok böyle acı! Üniversiteli genç kız uyuşturucu kurbanı oldu

Son dakika haberleri... Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışkan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, bir apart otele gitti. Burada bir süre eğlenen 3 arkadaş iddiaya göre uyuşturucu kullandı.
Daha sonra Havva Nur Çalışkan aniden fenalaştı. Arkadaşları Havva Nur'un fenalaştığın görünce ambulans çağırdı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, Havva Nur Çalışkan'a müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.O.Ş. ve M.D.'nin ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Çalışkan'ın, "Ben bunca yıl iki çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı. Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın arkadaşları ve diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.