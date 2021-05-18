Bu sefer de 3 iş yerini 1 de otomobili soymuş

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 farklı iş yerinden 2 bin 150 Tl para, cep telefonu, bisiklet, sadaka kutusu ile bir otomobilin camının kırılması olaylarını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin son 20 gün içerisinde 3 kez gözaltına aldıkları, ikisi mahkemeden biri de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan T.T. olduğunu tespit etti. Ekipler T.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlığı alışkanlık haline getiren T.T.'nin son olaylarının ardından çıkarıldığı mahkemelerce hakkında hem ev hapsi ve hem de adli kontrol kararları uygulandığı ortaya çıktı. T.T.'nin buna rağmen kuralları çiğneyerek hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi. Merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesinde oturan T.T.'nin hırsızlık olaylarını da özellikle evine yürüme mesafesinde olan iş yerlerinden seçtiği öğrenildi.Daha önceki olaylarının ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık kontrolünden geçirilen T.T. hakkında, hırsızlık olaylarını bilinçli şekilde yaptığı, olayların yaptırımının da ne olduğunu bildiği yönünde rapor verildiği belirtildi.T.T.'nin babası İ.T.'nin de konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı gibi 19 farklı suç kaydını bulunduğu ve bu nedenle cezaevinde hapis yattığı belirtildi. Yapılan incelemelerde annenin de T.T. ile ilgilenmediği ve bu nedenle T.T.'nin velayetinin dedesinde olduğu tespit edildi.Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen T.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.