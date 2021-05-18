Kademeli normalleşmenin ilk gününde milyonlarca kişi "AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri açıldı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Tam kapanma sürecinde kapalı olan alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Bilindiği üzere genelgede 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi. Peki, Bugün AVM'ler açık mı, Alışveriş merkezleri saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte hafta içi hafta sonu AVM çalışma saatleri…