Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile birlikte, tam kapanmada uygulanan market çalışma saatleri değişti. Market ve bakallarda işi olan vatandaşlar, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Bugünün yanı sıra, yarının resmi tatil olması sebebiyle de "yarın 19 Mayıs'ta marketler açık mı, marketler çalışıyor mu" soruları da gündeme geldi. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların açılış kapanış saatleri ve yarın marketler açık mı sorusunun yanıtı...

MARKETLER AÇIK MI, BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık olacak; ancak hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklı durumda.