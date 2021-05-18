Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

İzmit Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde rutin tırpan işlemlerini gerçekleştirirken Ayazma Mahallesi Beypazarı Parkı'nda bir cüzdana rastladı. Cüzdanı bulan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Mehmet Yılmaz, ekip başı Cihan Karamanoğlu ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Yapılan araştırmalarsonrası cüzdanın sahibiyle irtibata geçti.

Cüzdan içinden alınan bilgiye göre bir bankada Elif Özge Karadeniz'e, İzmit Belediyesi ekipleri ulaşarak durumu bildirdi. İş yerinde olan Karadeniz, eşi Tolga Karadeniz'in cüzdanı gelip teslim alacağını söylemesi üzerine belediye çalışanları parkta vatandaşı bekledi. Cüzdanı sahibine ulaştıran belediye personeli Mehmet Yılmaz'a bu örnek davranışı için çok teşekkür eden eşi Tolga Karadeniz, İzmit Belediyesi'ne ve ekiplere kolaylıklar diledi.