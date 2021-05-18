Çaldıkları lüks araçla birlikte yakalandılar

Kocaeli Kartepe İlçesinde önceki gün meydana gelen olayda, park halinde bulunan ve yaklaşık 350 bin lira değerindeki otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden araç sahibinin polise yaptığı ihbar sonrası başlatılan çalışmalar sonucu, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kameraları incelenerek, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önceden de benzer suçlardan kayıtları bulunan Ç.A. ve U.Ç. olduğu ve Sakarya iline gittikleri tespit edildi. Yapılan takip sonucu her iki zanlıda Sakarya ilinde gözaltına alındı. Çalınan araç sahibine yelsim edilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.