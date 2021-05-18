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Giriş Tarihi: 18.5.2021 14:13

Çaldıkları lüks araçla birlikte yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Çaldıkları lüks araçla birlikte yakalandılar

Kartepe İlçesinde meydana gelen olayda,  park halindeki 350 bin lira değerindeki lüks aracı çalan 2 kişi,   Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyon ile aynı gün Sakarya ilinde yakalandı.

Kocaeli Kartepe İlçesinde önceki gün meydana gelen olayda, park halinde bulunan ve yaklaşık 350 bin lira değerindeki otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden araç sahibinin polise yaptığı ihbar sonrası başlatılan çalışmalar sonucu, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kameraları incelenerek, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önceden de benzer suçlardan kayıtları bulunan Ç.A. ve U.Ç. olduğu ve Sakarya iline gittikleri tespit edildi. Yapılan takip sonucu her iki zanlıda Sakarya ilinde gözaltına alındı. Çalınan araç sahibine yelsim edilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Çaldıkları lüks araçla birlikte yakalandılar
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