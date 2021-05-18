Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber çay ocaklarının, kıraathanelerin ve kahvehanelerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, çay ocakları ve kahvehaneler açıldı mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.
Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyordu. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanırken çay ocakları ve kahvehaneler açıldı mı konusu netlik kazandı.
İşte, kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları açılacak mı, 17 Mayıs'ta açıldı mı konusuyla ilgili bilgiler
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesinde Kademeli normalleşmede mesai saatlerine ilişkin ilk düzenleme açıklaması yapıldı. Buna göre kamuda tüm kurum ve kuruluşları kapsayan esnek çalışma mesailerine ilişkin devam etmesi yönündeki kararlılık sürecek. Ayrıca açılacak ve kısmi olarak açılarak 1 Haziran'a kadar bu şekilde çalışacak olan özel şirketlerde de buna bağlı olarak normalleşme mesai saatleri uygulanacak.İşte büyük ölçüde tüm sektörlerin yer aldığı kademeli normalleşme planı ve son dakika kararlarıyla uygulanacak normalleşme mesaileri...
Bakanlığın açıkladığı kademeli normalleşme düzeninde 17 Mayıs itibarıyla 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan mesai düzenleri de şekillenmeye başladı. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kısmi ya da tam açılma kapsamında birçok sektörün mesai düzenlerini nasıl belirleyeceği ortaya çıkmış oldu.
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. Diğer işyerleriyle ilgili olarak ise, 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe veya salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ile tematik parklar gibi işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği bildirildi.
ÇAY OCAKLARI: İçişleri Bakanlığının açıkladığı programa göre Çay ocakları masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak suretiyle mesaiye başlayabilecek. Bu kapsamda Çay ocaklarında personelin dönüşümlü çalışması teşviki ile yeni düzenlerini kurması mümkün olacak.