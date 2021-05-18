Korona tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu

Ağrı'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki Beyaz Aras, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

Sabah saatlerinde hastanenin 7'inci katındaki koronavirüs servisinin camından atlayarak intihar etmek isteyen Aras, şans eseri hastanenin 3'üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ile çatıdan indirilen Aras hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Aras'ın intihar girişimi ile ilgili Savcılık tarafından inceleme başlatıldı.