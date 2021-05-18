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Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:59

Korona tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Korona tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu

Eğitim Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavi gören kadın, hastanenin 7’inci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Ağrı'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki Beyaz Aras, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

Sabah saatlerinde hastanenin 7'inci katındaki koronavirüs servisinin camından atlayarak intihar etmek isteyen Aras, şans eseri hastanenin 3'üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ile çatıdan indirilen Aras hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Aras'ın intihar girişimi ile ilgili Savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

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Korona tedavisi gören kadın intihar girişiminde bulundu
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