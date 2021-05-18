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Giriş Tarihi: 18.5.2021 18:21

'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA
Denizli'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) il ve ilçe sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birinin "MİT tırlarının durdurulması" olayında ceza alan eski savcılardan Özcan Ş'nin kardeşi olduğu belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

BİRİ 'KALE İLÇESİ MÜTEVİLLİSİ'

Operasyonda örgüt adına Niğde ve Kuzey Irak'ta faaliyette bulunduğu ve örgütün Sinop yöneticiliğini yaptığı öne sürülen S.A. örgütün Sarayköy ilçe sorumlusu olduğu belirtilen A.Ş. ile "Kale ilçesi mütevellisi" olduğu öne sürülen Y.T.İ. gözaltına alındı.

AĞABEYİ MİT TIRLARI DAVASINDA CEZA ALDI

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ş'nin, 19 Ocak 2014'te Adana'da "MİT tırlarının durdurulması" olayına ilişkin davada ceza alan eski savcılardan Özcan Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile A.Ş. tutuklandı, Y.T.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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