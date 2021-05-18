Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle düğün salonları açılış tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılış tarihlerine ilişkin bilgiler vereceği öngörülüyor. Son olarak yakın tarihte nikah kıymak isteyenler düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken konuya yönelik detayları araştırıyor. Bilindiği gibi, bu yerlerin kapatılması evlilik planı olan çiftlerin hayallerini askıya almasına ya da ertelemesine neden olmuştu. Buna göre; Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre düğünler ne zaman başlayacak, Haziran'da serbest olacak mı? İşte, düğün salonlarının açılacağı tarih ve tüm gelişmeler

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;