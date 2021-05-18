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Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:02 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:05

? 2021 Normalleşme takvimine göre başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı?

Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda kafe ve restoranların durumu, vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı ve düğün salonları ile ilgili açıklamalar önem taşıyor. Evlilik planı kuran çiftleri ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiren normalleşme takvimi ile , başlayacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından düğünler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edildi. İşte son dakika açıklamaları

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle düğün salonları açılış tarihi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılış tarihlerine ilişkin bilgiler vereceği öngörülüyor. Son olarak yakın tarihte nikah kıymak isteyenler düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken konuya yönelik detayları araştırıyor. Bilindiği gibi, bu yerlerin kapatılması evlilik planı olan çiftlerin hayallerini askıya almasına ya da ertelemesine neden olmuştu. Buna göre; Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre düğünler ne zaman başlayacak, Haziran'da serbest olacak mı? İşte, düğün salonlarının açılacağı tarih ve tüm gelişmeler

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok kişi düğün salonlarının son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

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Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı?
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