Dünürünü öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, imam nikâhlı eşi ile ayrılma aşamasında olan Murat Geçer (25), kendisi ile aynı isimde olan babası Murat Geçer (45) ile konuşmak için eşinin kaldığı babası Y.L'ye ait eve gitti. Y.L. damadı ve dünürü ile tartışırken, damadı iddialara göre küfürler ederek eline aldığı taş ile kayınpederinin evinin kapısına ait camı kırdı. Buna öfkelenen Y.L, evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkarak dünürü Murat Geçer'i göğsünden bıçakla yaraladı.

AMELİYATA ALINDI

Olayda ağır yaralanan Geçer, kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada olay yerine gelen yakınları Murat Geçer'i kendi araçları ile İzmit'te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Geçer, hastanede ameliyata alınırken, beraberindeki oğlu Murat Geçer ve olayda dünürünü bıçaklayan Y.L. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Geçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İfadesi alınan oğlu Murat Geçer serbest bırakılırken emniyette işlemleri tamamlanan Y.L, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.