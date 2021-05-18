Dur ihtarına uymadılar! Kaza yapınca uyuşturucu ile yakalandılar

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şöyle yaşandı. Asayiş denetimi yapan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, kontrol noktasından geçtiği sırada lüks cipin sürücüne 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kısa süre sonra cip, önünde ilerleyen çöp kamyonuna çarptı. Kazanın ardından cipteki 3 kişi indirildi. Yapılan aramalarda cipte uyuşturucu madde bulundu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen araç sürücüsü Mert Ö.ve yanlarında bulunan Kenan O. ile Uğur A. gözaltına alındı. İşlem yapılmak üzere polis merkezine getirilen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.