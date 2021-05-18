Evde bakım maaşı yatan iller: 18 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması an itibariyle başladı. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara evde bakım parası yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Haftanın ikinci gününde bakım paralarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını e devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriyor. Her ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının yatırıldığı biliniyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte 18 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATIRILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlandı.