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Giriş Tarihi: 18.5.2021 14:35 Son Güncelleme: 18.5.2021 14:47

yatan iller: 18 Mayıs , hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller: 18 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Mayıs ayının ortasında yatan iller sorgulaması milyonların gündemine geliyor. Her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım parası SMS ve e devlet üzerinden sorgulanıyor. ’nca ödenen ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yatırıldığını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu kapsamda; , hangi illere yatırıldı? İşte 18 Mayıs sorgulama ekranı!

Devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması an itibariyle başladı. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara evde bakım parası yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Haftanın ikinci gününde bakım paralarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını e devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriyor. Her ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının yatırıldığı biliniyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte 18 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATIRILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlandı.

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Aşağıda güncel listeye ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER- 18 MAYIS 2021

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller: 18 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?
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