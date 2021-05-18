Evde bakım maaşı yatan iller: 18 Mayıs Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması an itibariyle başladı. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara evde bakım parası yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Haftanın ikinci gününde bakım paralarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını e devlet ve SMS üzerinden gerçekleştiriyor. Her ayın 15'nden sonra evde bakım maaşlarının yatırıldığı biliniyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte 18 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları ayın 15'i itibariyle ödenmeye başlandı.
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Aşağıda güncel listeye ulaşabilirsiniz.
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22- Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
28- Denizli
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar
34- Şanlıurfa
35- Kocaeli
36- Adıyaman
37- Hatay
38- Kırklareli
39- Balıkesir
Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.