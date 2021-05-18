Evinde satıyordu! Üç bini aşkın uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda üç bin 40 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen sekiz bin 490 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.