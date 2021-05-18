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Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:25

Evinde satıyordu! Üç bini aşkın uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Evinde satıyordu! Üç bini aşkın uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı

’da uyuşturucu baskını düzenlenen bir adreste üç bini aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreste uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda üç bin 40 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen sekiz bin 490 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Evinde satıyordu! Üç bini aşkın uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı
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