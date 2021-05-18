Evlat şiddetinden KADES kurtardı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğulları Doğuş D.'nin saldırısına uğrayan anne-baba evlat şiddetinden KADES programı sayesinde kurtuldu. Nurhan ve Metin D. (60) çiftinin büyük oğlu Doğuş D. (24) iddiaya göre; 2 yıl önce uyuşturucu batağına düştü. Ailesiyle sürekli tartışan genç adam bir süre sonra anne ve babasını kendisine uyuşturucu parası vermediği için darp etmeye başladı. Geçtiğimiz ay babasına demir çubukla saldıran ve evdeki camları kıran Doğuş D., polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, ailenin cep telefonuna da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kurdu.Aile evlatlarından şikâyetçi olup AMATEM'de tedavi olmasını isterken genç adam tedavi olmayı kabul etmedi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden genç adam, geçtiğimiz hafta yine krize girerek anne ve babasından para istedi. Ailesinden para alamayan Doğuş D., bu sefer annesine saldırdı. Oğlunu durduramayan baba, KADES'i kullandı. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri, Doğuş D.'yi gözaltına aldı. 1 gün nezarethanede kalan genç, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tekrar serbest bırakıldı.Normalde kadınların eşlerinden şiddet gördüğünde kullandıkları KADES programını kendilerinin evlatları için kullandıklarını belirten Metin D., "Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darp ediyor. Bize sürekli hakaret ediyor ve para istiyor. Para vermediğimiz zaman da her tarafı kırıyor, parçalıyor. Benim kafama da geçen ay demirle vurdu. Oğlumuz ya tedavi olsun ya da cezaevine girsin. Cezaevinde 3-4 yıl yatarsa kurtulur" dedi.