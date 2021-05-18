F serisi dolarla yakalanan sahte hoca hakim karşısında: 10 yıla kadar hapsi istendi

Müşteki Nazlı İ.'nin erkek arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle internetten muska yazan bir kişinin numarasını alarak iletişime geçtiği Sonay İncekara'nın müştekiye kendisini Ali Güven olarak tanıttı ve hesabına paraları yatırması halinde işi halledebileceğini söyledi.
PARA YATIRMADIĞI ZAMANLARDA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ
Nazlı İ.'nin birçok kez muska yazma ve başka sebeplerle verilen hesaplara para yatırdığı ve dolandırıldığını anladıktan sonra para yatırmayacağını ifade etti. Nazlı İ.'nin para yatırmayacağını bildirmesinin ardından Ali Güven olarak bilinen İncekara, kendisiyle ilişkiye girmediği takdirde durumu ailesine ve çevresine açıklama şantajında bulundu. Müşteki kadın şantaj nedeniyle verilen hesaba yine para yatırdı ve para yatırmadığı zamanlarda ölümle tehdit edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Yapılan telefon görüşmelerinde hattı kullanan kişinin sanık Sonay İncekara olduğu tespit edildi. Nazlı İ.'nin para yatırdığı hesap sahiplerinin de diğer sanıklar Atike İncekara ve Ayhan Özgüde olduğu belirlendi. Sanıklar Sonay İncekara, Atike İncekara ve Ayhan Özgüde hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Sonay İncekara Sistemi SEGBİS ile bağlandı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıklardan Atike İncekara'nın öldüğünden hakkındaki davanın düşmesini talep etti. Diğer sanık Ayhan Özgüde'nin hakkında açılan "tehdit", "şantaj" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından delil olmadığından beraatini talep etti.
Sanık Sonay İncekara'nın "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, bu sanığın "tehdit" ve "şantaj" suçlarından delil yetersizliğinden beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.