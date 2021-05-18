F serisi dolarla yakalanan sahte hoca hakim karşısında: 10 yıla kadar hapsi istendi

PARA YATIRMADIĞI ZAMANLARDA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ



Nazlı İ.'nin birçok kez muska yazma ve başka sebeplerle verilen hesaplara para yatırdığı ve dolandırıldığını anladıktan sonra para yatırmayacağını ifade etti. Nazlı İ.'nin para yatırmayacağını bildirmesinin ardından Ali Güven olarak bilinen İncekara, kendisiyle ilişkiye girmediği takdirde durumu ailesine ve çevresine açıklama şantajında bulundu. Müşteki kadın şantaj nedeniyle verilen hesaba yine para yatırdı ve para yatırmadığı zamanlarda ölümle tehdit edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Yapılan telefon görüşmelerinde hattı kullanan kişinin sanık Sonay İncekara olduğu tespit edildi. Nazlı İ.'nin para yatırdığı hesap sahiplerinin de diğer sanıklar Atike İncekara ve Ayhan Özgüde olduğu belirlendi. Sanıklar Sonay İncekara, Atike İncekara ve Ayhan Özgüde hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından 4'er yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.