Gaziantep’te çekirge mücadelesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kayabaşı ve Hasanlök köylerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, arazilerde çekirge mücadelesi başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gönderilen ilaç 100 dekarlık alana uygulandı. İlaçlamadan iki gün sonra yapılan kontrollerde çekirge yoğunluğunun kalmadığı gözlemlenirken, çekirgelerin çöl çekirgesi değil yerli kahve renkli çekirge türü olduğu belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılar açıklamada, ilçe genelinde çekirgeden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zarar söz konusu olmazken yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı bildirildi. Açıklama, kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zararlı olmaları nedeniyle çekirge mücadelesinin devlet tarafından yapıldığını belirtilerek, çekirgelerin garsiyat (yumurta bırakma) alanlarında yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin Tarım ve Orman Müdürlüklerince takip edilerek kontrol altında bulundurulması ile mücadele yapıldığına dikkat çekildi.