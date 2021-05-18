Iğdır'da bayram günü 4 kişiyi katletmişti! Ersin Aydeniz'in ifadesi ortaya çıktı





Üzerinde silah var zannettim ve tetiğe bastım. O yere yıkıldı ve ben hemen eve kaçtım. Onlarda ağır silahlar olduğu düşüncesiyle çocuklarım ve eşimi eve saklayarak tekrar tüfekle dışarı çıktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece Adil Amcanın ve arabanın önündeki Taner'in kolundan yaralandığını, eve gelip kapıları kilitlediğimi hatırlıyorum. Jandarma gelip beni teslim alana kadar evde çocuklarımla vakit geçirdim. Olayı neden bu şekilde yaptığımı bilmiyorum. Böyle olmasını istemedim. Çok pişmanım."