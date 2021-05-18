Instagram'da Telefon Numarasını Gizleme Ve Silme Nasıl Yapılır? Instagram'dan Telefon Numarasını Silme

Instagram'ın içerisinde bulunan "Arkadaşlarımı Bul" özelliği sayesinde bir kişinin telefon rehberinde ekli olan ve bu numara ile Instagram'a kayıt olan kişiler, arkadaşlarımı bul ile bu özelliği kullanan kişinin karşısına düşüyor. Bu uygulamadan muaf olmak, rehberindeki kişilerin karşısına çıkmak istemeyen kullanıcılar ise Instagram'dan telefon numarasını kaldırma işlemini uygulamayı tercih ediyor.

Instagram'da telefon numarasını silme

Instagram telefon numarasını kaldırma işlemini yapabilmek için öncelikle Instagram'a girmeniz gerekiyor. Daha sonra sağ üst köşede bulunan profil simgesine dokunarak "Profili Düzenle" sekmesine girmeniz gerekiyor. Bu sayfada yer alan "Kişiler Bilgiler" kısmına girdikten sonra öncelikle hesabınıza bağlı olan bir e-mail hesabınızın olduğuna emin olmanız gerekiyor. Aksi halde şifrenizi unuttuğunuzda doğrulama kodunun size ulaşmasının bir yolu kalmıyor. E-mailinizin ekli olduğundan emin olduktan sonra telefon numaranızın yazılı olduğu kısma dokunarak numaranızı bu kısımdan kaldırabilirsiniz.

Instagram'da kişisel bilgileri kaldırma işlemi yapmak için de aynı düzeni takip etmek gerekiyor. "Kişisel Bilgiler" kısmına girdikten sonra buradan istediğiniz bilgileri kaldırabilirsiniz. En son bilgilerinizi kaydedip sayfayı onayladıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

Instagram telefon kodu kaldırma

Instagram, daha güvenli bir ortam sağlamak için "İki faktörlü kimlik doğrulaması" hakkını kullanıcılarına sunuyor. Bu şekilde telefona bir doğrulama kodu gelerek hesaba giriş yapmak isteyenin hesabın sahibi olduğundan emin olunuyor. Bu kodu kaldırmak için ayarlara girerek güvenlik sekmesine devam edilmesi gerekiyor. Güvenlik sekmesinin içinde iki faktörlü kimlik doğrulamas alanı bulunuyor. Bu alanda yer alan "Kısa Mesaj" kutucuğunu kapalı duruma getirerek telefonunuza kod gelmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz.

Instagram'a telefon numarası eklemek istemiyorum

Instagram, kullanıcılarına bir profil açarken "Telefon numarası ile" ve "e-Posta ile" olmak üzere iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden "e-Posta ile" profil açmayı seçerseniz uygulamaya telefon numarası ekleme zorunluluğunuz olmuyor.