Instagram'da Toplu Mesaj Silme Ekranı - Instagram DM'leri (mesajları) Toplu Olarak Nasıl Silinir?

Instagman mesajları toplu olarak nasıl silinir sorusu özellikle çok takipçili hesaplar, mesajlarını düzenli olarak temizlemek isteyen kişiler ve istenmeyen bazı mesajlar alan kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Instagram'ın kendi alt yapısında bütün konuşmaları bir kerede temizlemek için uygun olan bir yardımcı bulunmasa da bazı uygulamalar yardımı ile Instagram'da toplu mesaj silme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Instagram toplu mesaj silme

Instagram toplu DM silme işlemi yapmak için bazı 3. Parti uygulamalardan yararlanmak gerekiyor. Bu uygulamalar android işletim sistemine sahip cihazlarda farklı adımlar yardımı ile kullanılırken IOS işletim sistemi kullanan cihazlarda farklı adımlar ile kullanılıyor. Instagram DM'leri toplu olarak silmek için bazı adımların izlenmesi gerekiyor. Uyarmak gerekir ki bu işlemler web tarayıcıları kullanılarak yapılamıyor. Sadece mobil cihazlar üzerinden mesajlar topluca silinebiliyor.

Instagram mesajları toplu nasıl silinir

IOS işletim sistemine sahip cihazlarda Instagram mesajlarını silmek için App Store uygulamasına giriş yapıp toplu mesaj silmeye uygun arama kelimeleri kullanarak bir 3. Parti uygulama bulmanız gerekiyor. Kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz uygulamayı indirdikten sonra bu uygulamalara Instagram kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak mesajlarınıza ulaşıyorsunuz. Buradan istediğiniz konuşmaları seçerek toplu mesaj silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Android cihazlarda da benzer bir şekilde Google Play Store uygulamasına giriş yapıyor ve anahtar kelimeleri kullanarak toplu mesaj silmeye uygun bir 3. Parti uygulama buluyorsunuz. Daha sonra sizden istenilen izinleri kontrol edip istediğiniz uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamaya Instagram kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra mesajlarınızdan silmek istediğiniz konuşmaları seçerek toplu mesaj silme işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

Instagram mesaj verilerini silme

Instagram mesaj verilerini silmek için özel bir uygulama ya da Instagram'ın yazılımında özel bir seçim bulunmuyor. Mesaj ve gereksiz önbellek verilerinden kurtulmak için telefonunuz üzerinden Instagram uygulamasının önbelleğini temizlemeniz yeterli. Bu işlemi yaptığınızda konuşmalarınızın silinmeyeceğini unutmayın.