İstanbul'da sokakta vahşet! Kardeşleri hedef aldılar!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.