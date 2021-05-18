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Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:20 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:29

'da sokakta vahşet! Kardeşleri hedef aldılar!

DHA
İstanbul'da sokakta vahşet! Kardeşleri hedef aldılar!

Silivri'de dehşet dolu anlar yaşandı. İki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı...

İstanbul'da yaşanan olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen sonra şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın arkadaşları, "Mekânın cennet olsun inşallah, Güzel yürekli temiz kalpli Adam. Rabbim geride kalan bütün sevenlerine sabır versin. Ruhun şad olsun inşallah" paylaşımında bulundular.

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İstanbul'da sokakta vahşet! Kardeşleri hedef aldılar!
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