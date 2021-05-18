İstanbul'da tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga! O anlar kamerada...

Şoke eden olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi.
2 KİŞİ YARALANDI
Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da sokak ortasında tekmeli sopalı meydan kavgası kamerada