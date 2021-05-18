Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:31 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:50

'da tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga! O anlar kamerada...

İHA
İstanbul'da tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga! O anlar kamerada...

Esenyurt’ta yaşanan meydan savaşı gibi kavga 'bu kadarına da pes' dedirtti. Sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Şoke eden olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da sokak ortasında tekmeli sopalı meydan kavgası kamerada

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga! O anlar kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA