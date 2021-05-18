İşyerinden çıkmamak için silahla direndi

Antalya'da tabancayla iş yerinin tahliyesini engellemeye çalışan Mesut Can S. tahliye kararı bulunan iş yerinden çıkmamak için direnen zanlı gözaltına alındı. Polisi alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Seyir Terası'nda bulunan büfede gerçekleşti. Sözleşme süresinin sona ermesi üzerine, bölgeyi işleten firma yetkilileri, polis ekipleri eşliğinde iş yerine geldi.

İKNA EDİLDİ

Bu sırada iş yerinde bulunan Mesut Can .S, iş yerinden çıkmamak için elindeki tabancayla direndi.Polis ekipleri işletmeden biraz uzaklaşarak bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.Büfenin bulunduğu Konyaaltı Caddesi de trafiğe kapatıldı, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.Şüpheli yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan Mesut Can S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Yaşanan olayın ardından iş yerinin tahliyesi tamamlandı.